«Заставили сидеть в трусах»: итальянская полиция обыскала Логинова

22 февраля, день эстафет на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, начался для сборной России крайне неприятным образом.

В 6 утра в номер, где проживают лидер национальной команды Александр Логинов и Евгений Гараничев, вломились полицейские с обыском.

«В 6 утра мы спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь — они сами открыли. Сразу забрали наше оружие — видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте — естественно, в одних трусах. Мы смотрели, как они проверяли мои вещи. Их интересовали только мои вещи, — рассказал Александр.