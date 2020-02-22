/Спорт и туризм/

«Заставили сидеть в трусах»: итальянская полиция обыскала Логинова

Итальянская полиция провела обыск в номере Логинова и у его личного тренера.

Рано утром 22 февраля в Антхольце итальянская полиция вломилась в номер, где во время чемпионата мира по биатлону проживает Александр Логинов. У россиянина провели обыск и изъяли телефон и ноутбук. Аналогичные действия были проведены и с личным тренером спортсмена Александром Касперовичем. В этот день на ЧМ пройдут эстафетные гонки.

22 февраля, день эстафет на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, начался для сборной России крайне неприятным образом.

В 6 утра в номер, где проживают лидер национальной команды Александр Логинов и Евгений Гараничев, вломились полицейские с обыском.

«В 6 утра мы спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь — они сами открыли. Сразу забрали наше оружие — видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте — естественно, в одних трусах. Мы смотрели, как они проверяли мои вещи. Их интересовали только мои вещи, — рассказал Александр.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2020/02/22/a_12972073.shtml?utm_source=push

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Капитан судна привлечен к ответственности в виде штрафа за нарушение режима Государственной границы Российской Федерации

В Армении дети военнослужащих приняли участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Масленица «заставила человека забыть о зиме,  разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцевать с ним до обморока...»

Поиск квартиры по комфортному платежу по ипотеке запущен в мобильном приложении Домой.ру

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ