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Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов принял решение отказаться от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Об этом сообщил тренерский штаб сборной России.

Как напоминает ТАСС, накануне итальянская полиция провела обыски в отеле, где располагается российская команда. Международный союз биатлонистов обвинил личного тренера Логинова Александра Касперовича в использовании чужой аккредитации.

23 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдут два масс-старта. Сначала на старт выйдут женщины, а чуть позже – мужчины.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3242456&utm_source=push&utm_campain=notification

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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