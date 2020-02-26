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В Гюмри прошел чемпионат «Дружбы» по дзюдо среди военнослужащих России и Армении

На территории спортивного комплекса Гюмрийского военного гарнизона российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошел чемпионат «Дружбы» по дзюдо на кубок командующего объединенной группировки войск .
В чемпионате приняли участие более 60 военнослужащих российской военной базы ЮВО и Минобороны Армении. Дзюдоисты выступали в семи весовых категориях от 66 кг до свыше 100 кг и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Победители чемпионата в командном и личном зачетах были поощрены командующим объединенной группировки войск (сил) и награждены кубками, медалями и грамотами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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