В Гюмри прошел чемпионат «Дружбы» по дзюдо среди военнослужащих России и Армении

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На территории спортивного комплекса Гюмрийского военного гарнизона российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошел чемпионат «Дружбы» по дзюдо на кубок командующего объединенной группировки войск .

В чемпионате приняли участие более 60 военнослужащих российской военной базы ЮВО и Минобороны Армении. Дзюдоисты выступали в семи весовых категориях от 66 кг до свыше 100 кг и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки. Победители чемпионата в командном и личном зачетах были поощрены командующим объединенной группировки войск (сил) и награждены кубками, медалями и грамотами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа