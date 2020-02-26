В рамках реализации национального проекта «Спорт норма жизни» в поселке Джубге построят новый спортивный комплекс

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В наступившем году сбудется мечта жителей Джубгского поселения - в поселке Джубге построят долгожданный спортивный комплекс.

Строительство малозатратное, стоимость объекта – 55 миллионов рублей, средства направляют бюджет Краснодарского края и казна района.

Спорткомплекс возведут на улице Строителей, его площадь - не многим более тысячи квадратных метров. В здании проектом предусмотрены спортзал размером 24 на 42 метра с местами для зрителей, гардеробная, комната для тренеров, душевые, раздевалки и санузлы.

Зал оснастят для занятий спортивной борьбой, волейболом, баскетболом, мини-футболом, боксом, большим и настольным теннисом, в том числе для тренировок людей с ограниченными физическими возможностями.

Работы начнут и завершат в текущем году.

В 2020-м наметили продолжить капитальный ремонт в средней школе № 2 Туапсе и возвести пристройки к детским садам. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация строительства двухэтажного спортивного зала для школы № 33 поселка Октябрьского, который включит игровой зал, зал единоборств, раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения. Реализация проекта потребует участие в государственной целевой программе.

Подводя итоги, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский подчеркнул:

- Качество работ и соблюдение сроков – два основных требования и при строительстве, и при проведении ремонтов, ошибки и недочеты необходимо исключить уже на стадии подготовки проектов, так как дальнейшие корректировки тормозят дело. Качество строительных работ и соблюдение сроков, в свою очередь, должна контролировать спортивная общественность Туапсинского района.