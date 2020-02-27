Куда мужчины летают без женщин?

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В Туту.ру проанализировали все авиабилеты за последний год и узнали, куда летают отдыхать мужские компании (когда в одном заказе минимум три пассажира мужского пола и нет женщин).

Как показало исследование, чаще всего по России мужчины летят туда, где похолоднее и есть нефтяные месторождения, а женщины — где тепло, есть море или достопримечательности. Исследование про «женские» рейсы мы опубликуем позже, а пока речь пойдет про мужские.

Были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины.

Самый «мужской» рейс — это рейс в село Толька в ЯНАО. Это село примечательно тем, что не имеет круглогодичных дорог, связывающих его с другими населенными пунктами.

Затем идет город и порт на Дальнем Востоке Владивосток. С трёх сторон Владивосток омывается морем, а в его окрестностях расположено более 50 островов. На третьем месте Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия по населению, при этом он не является административным центром региона (это звание принадлежит Магасу).

Следом идет город Апатиты в Мурманской области. Сюда туристов-горнолыжников манит Хибинский горный массив. Город Апатиты также является геологическим и научным центром Кольского полуострова.

Среди зарубежных направлений лидерство у городов Узбекистана, Китая и Таджикистана. 6 из 15 — это города Узбекистана. При этом первые две строчки рейтинга занимают китайские Шанхай и Гуанжоу. Видимо, за рубеж мужчины компаниями вылетают либо работать, либо домой к родным.

В топ 15 попал лишь один город Европы — итальянская Болонья.

Источник: Руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру