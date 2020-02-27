В Краснодаре пройдет турнир по боям без правил STRELKA

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Один из самых популярных и народных проектов по смешанным единоборствам STRELKA после трехлетнего перерыва возвращается в кубанскую столицу мощным и ярким турниром «Битва на Кубани», в ходе которого пройдут 24 поединка, в том числе 4 титульных боя за пояса организации.

29 февраля на базе спортивного комплекса X-Fit Юбилейный пройдет турнир STRELKA. За вечер на ринг выйдут несколько десятков бойцов из разных регионов России и стран СНГ. После предварительных поединков зрителей ждут 4 боя за Чемпионские пояса проекта.

В первом титульном поединке сойдутся: Сергей Горин из города Ставрополь и обладатель чемпионского пояса проекта в весе 62кг. Джарашты Джуккаев город Учкекен, Карачаево-Черкесская Республика.

Во втором титульном бое в весовой категории 70кг. встретятся житель города Краснодара, участник проекта «Битва белых воротничков» Андрей Дмитриев, представляющий бойцовский клуб «Тесей», и многократный участник и победитель турниров STRELKA, «Битва за хайп» Игорь Уваров из города Ипатово Ставропольского края.

В третьем бое за пояс в весовой категории 77кг. сойдутся победитель летних сезонов проекта STRELKA в городах Москва, Звенигород, Ярославль, Нижний Новгород, участник профессионального турнира FightNightsGlobal 94 боец из города Углич Виталий Никитин. Его оппонент воспитанник Московского бойцовского клуба «MUSA FIGHTING CLUB» Шамиль Исаев. Бой пройдет по правилам К-1.

Четвертый титульный поединок в весе 74,5кг. Николай Скрипниченко г. Кисловодск против Семена Емельянова г. Краснодар.

Напомним, что турниры STRELKA берут свое начало в 2011 году в Санкт-Петербурге и за эти годы стали самым народным и популярным любительским Чемпионатом по смешанным единоборствам. Турниры STRELKA проводятся по всему миру, большая часть, разумеется, приходит на территории России - 80 городов, более 150 турниров в год. В списках желающих проверить себя на STRELKA более 25 тысяч человек со всего мира. В летнее время поединки проходят на улице в песочном ринге, зимой в спортивных комплексах. Турниры проводятся по упрощенному своду правил по смешанным единоборствам. Тип таких соревнований – это свободный бой до решающего события, которым могут стать сдача одного из участников от болевого или удушающего приема, остановка боя рефери, медиками или победа нокаутом. Также поединок может быть остановлен по первому требованию одного из участников или его секундантом. В ринге работают опытные рефери, на турнирах обязательно дежурит бригада медиков, готовая оказать помощь не только бойцам, но из переволновавшимся зрителям.

Сбор зрителей 16:00. Начало поединков 17:00.

Источник: команда организаторов спортивных и экстремальных событий «CrazyRussianТeam»