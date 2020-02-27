Международный хоккейный турнир «Прорыв» на Кубок Байкал-Сервиса выиграла команда московского Динамо

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Завершился международный турнир «Прорыв» на Кубок Байкал-Сервиса среди юношей 2009 года рождения, который проходил 19-22 февраля в подмосковном Сергиевом Посаде.

Наряду с командами из России (московским Динамо, калининградской Янтарной Звездой, чеховским Витязем, рязанским ХК Олимпийский и ХК Тверичи) в турнире участвовали две белорусские команды (Брест и Динамо) и харьковская ХК Сдюшор.

Турнир проходил по круговой системе, каждая команда встретилась с каждой и провела по семь игр.

«Это самый справедливый формат, так как у всех команд есть возможность исправить свои результаты в случае осечки в начале турнира, – отметил организатор турнира, вице-президент федерации хоккея г. Ивантеевка Иван Голощапов. – Каждая игра проходила в обоюдоострой борьбе и заканчивалась порой с неожиданным результатом. Победителем турнира стало московское Динамо, которое одержало верх над соперниками во всех семи играх. Хоккеист именно этой команды Дмитрий Ишков (2010 г.р.), будучи на год младше многих участников, был признан лучшим бомбардиром».

Второе место завоевало минское Динамо, на третьем – Янтарная Звезда.

Примечательная деталь – по возвращении призеров в Калининград в самолете командир экипажа поздравил хоккеистов по громкой связи с завоеванием бронзовых медалей на международном турнире, что стало для ребят приятной неожиданностью.

По итогам турнира многие участники получили еще и индивидуальные призы, также каждому хоккеисту досталась в подарок сувенирная шайба турнира, все команды получили сладкие пироги с логотипом турнира.

В ходе турнира велась онлайн-трансляция всех матчей с комментариями.

«Наша компания с 2018 года поддерживает детский хоккей, свою задачу мы видим в том, чтобы у ребят, которые пока делают в хоккее первые шаги, появлялось больше возможностей для того, чтобы успешно реализовать себя, занимаясь любимым видом спорта, – отметил исполнительный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Павел Семенков. – Хоккейный турнир «Прорыв» на Кубок Байкал-Сервиса получит продолжение, в марте в Сергиевом Посаде продет два таких турнира: в матчах 4-7 марта встретятся команды 2011 г.р., 22-25 марта - 2009 г.р., приглашаем болельщиков поддержать юных хоккеистов!»

Исаев Артем

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