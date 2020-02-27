Спортивный агент объяснил, куда идут гонорары спортивных звезд

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Не нужно завидовать высокооплачиваемым российским спортсменам, им есть, на что тратить, и распоряжаются они своими доходами с умом, заявил спортивный агент Андрей Митьков. По его словам, миллионные гонорары звезды спорта тратят на себя, вкладывают в бизнес и отдают на благотворительность.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов последних 10 лет. Первое место заняла теннисистка Мария Шарапова. Ее доход составил 197,8 миллиона долларов. Второе место у хоккеиста Александра Овечкина. За 10 лет он заработал почти 137 миллионов. Третьим стал хоккеист Евгений Малкин. Его доход - 94,6 миллиона долларов. Большая часть гонораров идет поддержание спортивной карьеры, рассказал Андрей Митьков.

"Важно понимать, что мы говорим о профессиональном спорте, и Мария Шарапова все свою длинную успешную карьеру сама полностью оплачивала. Это - тренировки, аренда спортивных сооружений, найм тренеров, оплата спарринг-партнеров, перелеты. То, что российским спортсменам здесь в России оплачивает государство, в профессиональном спорте устроено по-другому. И я думаю, что существенную часть гонораров Мария вложила в себя. То же самое можно говорить и о хоккеистах", - сказал спортивный агент.

Так же суперзвезды активно вкладываются в бизнес.

"Еще одно направление, про Марию это хорошо известно, она развивает свой бизнес. И прежде, чем бизнес заработает, в него нужно вложить деньги, в производство, в разработку концепции и т. д. Нам не в коем случае нельзя завидовать тем гонорарам, которые указаны в Forbes. Это очень круто, что наши профессиональные спортсмены могут зарабатывать такие деньги. И по тем фамилиям, которые приведены, мы можем сделать вывод, что расстаются они с ними с умом", - объяснил Андрей Митьков.

И третье направление – благотворительность.

"Овечкин поддерживает детские команды: и форма, и экипировка, и инвентарь. В Подмосковье проводится юношеский турнир на призы Овечкина. Западная культура участия в благотворительности - это обязательный элемент. Не то, чтобы тебя заставляют, но, когда все вокруг твои партнеры, товарищи, друзья этим занимаются, ты просто не можешь стоять в стороне", - отметил спортивный агент.

Источник: МИА «Россия сегодня»