Владимир Синяговский: Спасибо всем, кто открыт для "Мира без границ"!

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29 февраля в спорткомплексе МБУ ДО ДЮСШ "Олимпиец" в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района прошел первый этап Открытой спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ". Собравшихся приветствовал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

Более 50 спортсменов-паралимпийцев из 15 муниципальных образований края прибыли на соревнования по бочче.

Председатель совета организации "Мира без границ" Виталий Козырев в присутствии участников и гостей праздника поблагодарил главу администрации Красноармейского района Юрия Васина и его команду за высокий уровень подготовки соревнований и теплое гостеприимство. Кстати, Красноармейский район впервые принимал этап открытой спартакиады.

Напомним, что спартакиада проводится с 2017 года. Она входит в календарный план Министерства спорта Кубани. Организатором спартакиады является общественная организация Краснодарского края "Мир без границ", лидером которой по инициативе общественников стал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.