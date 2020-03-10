Ассоциация Содействие в развитии Курорта Геленджик проведет Форум «МОРЕ СОБЫТИЙ 2020»

/Спорт и туризм/

9, 10 и 11 апреля 2020 года в Геленджике пройдет Форум, который направлен на повышение качества проведения событийного туризма.

Мероприятие будет проходить в конгресс-центре Приморье GRAND RESORT HOTEL****.

Программа форума будет состоять из трех блоков:

- Пленарное заседание форума «Геленджик вчера, сегодня, завтра»;

- Семинар «Продвижение событий »;

- Круглый стол.

Участники форума узнают:

- как работать с событиями, на что обращать внимание при его организации;

- как привлечь спонсоров и обеспечить поток туристов на мероприятие;

- как заручиться поддержкой СМИ;

- как обеспечить взаимодействие организаторов событий и региональных администраций;

- как попасть в топ самых популярных событий.

Кому будет интересно? Руководителям и специалистам в сфере культуры и туризма, организаторам событий, представителям туристических и общественных организаций, ассоциациям, союзам, Торгово-промышленным палатам, информационным центрам, работающие с туристическими компаниями, представителям профильных высших учебных заведений и СМИ.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик