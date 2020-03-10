Ассоциация Содействие в развитии Курорта Геленджик проведет Форум «МОРЕ СОБЫТИЙ 2020»
9, 10 и 11 апреля 2020 года в Геленджике пройдет Форум, который направлен на повышение качества проведения событийного туризма.
Мероприятие будет проходить в конгресс-центре Приморье GRAND RESORT HOTEL****.
Программа форума будет состоять из трех блоков:
- Пленарное заседание форума «Геленджик вчера, сегодня, завтра»;
- Семинар «Продвижение событий »;
- Круглый стол.
Участники форума узнают:
- как работать с событиями, на что обращать внимание при его организации;
- как привлечь спонсоров и обеспечить поток туристов на мероприятие;
- как заручиться поддержкой СМИ;
- как обеспечить взаимодействие организаторов событий и региональных администраций;
- как попасть в топ самых популярных событий.
Кому будет интересно? Руководителям и специалистам в сфере культуры и туризма, организаторам событий, представителям туристических и общественных организаций, ассоциациям, союзам, Торгово-промышленным палатам, информационным центрам, работающие с туристическими компаниями, представителям профильных высших учебных заведений и СМИ.
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Категория: Новости / Спорт и туризм