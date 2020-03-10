Где покататься на горных лыжах в Подмосковье

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Любите активный отдых, но не знаете куда себя деть посреди зимы? Хотите научиться чему-то новому, или отточить свое мастерство? Именно эти вопросы беспокоят большинство любителей экстрима в зимнюю пору, ведь пляжи и море далеко, скейт-парки и скалодромы надоели.

Одним из лучших вариантов отдыха для компании единомышленников, или семьи с детьми, станет поездка на лыжные «покатушки».

Такой способ отдохнуть достаточно бюджетный, и если вы житель столицы, вам не придется далеко ехать. В Подмосковье масса отелей, спортивных парков и горнолыжных комплексов, предоставляющих возможность комфортно насладиться катанием на лыжах как взрослым, так и детям.

Но все ли они так хороши, и как лучше подобрать подходящее заведение? Именно для этого мы составили подборку локаций, которые предоставляют отменные условия для активного отдыха. Если вы долго думали где кататься на горных лыжах в Подмосковье — наш ТОП мест для горнолыжного спорта кардинально упростит вам задачу.



Какие заведения нужно искать и что учесть при выборе горнолыжного комплекса?



Изначально нужно учесть, что возможность полноценно прокатиться на лыжах предоставляют не только специализированные спортивные комплексы, и наша подборка станет тому подтверждением.

Очень часто подобные горнолыжные трассы есть и у парк-отелей, пансионатов, и других учреждений, предоставляющие программы отдыха и оздоровления, ведь лыжный бег и спуски являются эффективным инструментом при борьбе с сердечными заболеваниями и ожирением. Всего за один спуск возможно сжечь от 400 до 800 калорий, в зависимости от протяжности трассы. Кроме этого, такой отдых не только полезен, но и позволяет зарядиться позитивом, ведь что может быть лучше времяпровождения с друзьями или семьей.

Выбирая горнолыжный комплекс в Подмосковье нужно учесть несколько факторов:

Отдалённость от столицы. Для жителей столицы достаточно важно знать насколько далеко расположен конкретное заведение, ведь нужно заранее рассчитать маршрут. Некоторые из них предлагают и собственный трансфер, но оптимальным решением будет поездка на автомобиле. Так вы сможете наслаждаться отдыхом именно столько, сколько хотите.

Основное направление деятельности. Как и говорилось раньше, не все заведения являются специализированными площадками для лыжного спорта, поэтому перед бронированием номера стоит уточнить эту данную информацию. Главной сложностью является то, что некоторые спортивные горнолыжные комплексы не предоставляют мест для ночлега, а значит вам придется возвращаться домой, или искать номера в близлежащих отелях и гостиницах.

Количество и разнообразие горнолыжных трасс. Один или два маршрута в любом, даже малоизвестном парке будет постоянно занят другими лыжниками, а значит вам не удастся полноценно насладиться катанием. Кроме этого, если вы планируете поездку больше чем на 1 день, нужно подобрать комплекс минимум с 3-4 трассами разной сложности.

Тип горок и их оснастка. Обязательными атрибутами качественных горнолыжных спусков являются подъемники и ограждения, ведь это достаточно экстремальный вид спорта, и будет очень жаль если вы случайно столкнетесь с кем-то, травмируете себя и других. Также трассы

для обучения должны быть отделены от полноценных спусков во избежание травматизма, а также распределения нагрузки.

Именно эти особенности учитываются при подборе заведений, это важно. Если вы ищете где покататься на горных лыжах в Подмосковье, наш список горнолыжных комплексов составлен в соответствии именно с этими критериями, а значит вам не придется самостоятельно искать и анализировать информацию. Просто выберите один из вариантов и в путь!



ТОП-5 лучших мест для катания на горных лыжах



Каждое из перечисленных горнолыжных заведений станет прекрасным способом провести время с друзьями или родными, поэтому при выборе не стоит сомневаться, все они хороши по-своему.



Горнолыжный курорт «Сорочаны»



Одно из самых известных мест в Подмосковье, поскольку этот комплекс предлагает все необходимо для занятий спортом, благодаря чему он входит в тройку лучших заведений.

Перепад высот на трассах достигает 225 метров, а длина достигает 1 километра. Всего комплекс предлагает 10 различных маршрутов, которые отличаются сложностью и предназначением.

Среди них есть:

Легкие трассы.

Склоны средней сложности.

Трассы повышенной сложности.

Учебный склон.

Трасса для начинающих.

Кроме этого, все маршруты оборудованы подъёмниками классического типа, бугельного, а также представлены бэби-лифты. Сам курорт предлагает для посетителей рестораны, гостиницу, детские комнаты, услуги инструктора, поэтому вы можете с легкостью остаться здесь на несколько дней.

Горнолыжный курорт расположен в деревне Курово, Дмитровского г.о.



Парк-отель «Олимп»



Прекрасное заведение для отдыха и развития, поскольку предлагает не только 4 качественные трассы, но и отличный отель, рестораны, оздоровительные и SPA-комплексы. Здесь горнолыжные спуски являются лишь дополнением к основному виду деятельности, но посетив это место вы точно не пожалеете.

Парк-отель предлагает несколько трасс на выбор:

Трасса для лыж и сноубордов длиной 450 метров. Трасса для лыж и сноубордов длиной 300 метров с большим углом спуска. Тюбинговая трасс длиной 200 метров. Детская учебная трасса для занятий с конструктором.



Таким образом, «Олимп» станет прекрасным местом для обучения катанию на лыжах, а также развитию и совершенствованию собственных навыков. Для постояльцев доступны кафе, рестораны, бары, прекрасная детская комната, и многое другое.

Заведение расположено в деревне Малое Уварово, Коломенского г.о.



Спортивный парк «Волен»



Еще одно прекрасное заведение для начинающих, но «Волен» предлагает 14 различных трасс с достаточно плавными спусками. Именно это делает данный горнолыжный комплекс идеальным для новичков.

Длина трасс варьируется от 150 до 400 метров, чего вполне достаточно для начинающих спортсменов и активного отдыха всей семьей. Для быстрого подъема горка оборудована бугельными и конвейерными подъемниками, а также бэби-лифтом. Спортивный парк регулярно проводит различные акции и предлагает скидки, поэтому вы сможете дополнительно сэкономить.

Комплекс расположен в городе Яхрома, Дмитровского г.о.



Горнолыжный курорт «Степаново»



Этот комплекс является одним из филиалов спортивного парка «Волен», между ними всего 4 километра. Хотя здесь и немного меньше трасс, они более сложные, и предназначены для опытных спортсменов. Здесь вы точно сможете отточить свой скилл, стать более опытным и уверенным лыжником.

Все остальные условия и услуги абсолютно идентичны особенностям работы спорт.парка «Волен», поэтому если у первого нет свободных мест, или слишком много посетителей, поспешите приехать в «Степаново».

Комплекс расположен в деревне Степаново, Дмитровского г.о.



Спортивно-развлекательный парк «Яхрома»



Здесь вы найдете не только горнолыжный курорт, но и современный отель с ресторанами, спа-центром, автомобильным сервисом. В этот спортивно-развлекательный парк точно стоит приехать на несколько дней.

Для лыжников доступны 4 склона разной сложности, продолжительностью от 250 до 650 метров. Благодаря этому вы вместе со своей семьей сможете вдоволь покататься, научиться чему-то новому, и отдохнуть после этого.

Весь комплекс расположен в городе Яхрома, Дмитровского г.о.

Если вы до сих пор не знали где кататься на горных лыжах в Подмосковье, посетите один из этих комплексов, и вы точно останетесь довольны. Сразу заметьте, требуются ли вам места для ночлега, а также нужны ли дополнительные услуги в виде баров, ресторана, SPA-центра. Каждый из горнолыжных комплексов предлагает отличные условия для детей, а значит вы сможете насладиться отдыхом семьей в полном составе.

Евгений Счастливый