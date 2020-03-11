Названо самое страшное последствие переноса Олимпиады

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Возможный перенос Олимпийских игр на год или два кардинально сломает календарь международных спортивных соревнований. Такое мнение высказал спортивный журналист Алексей Осин.

О возможном переносе Игр рассказал члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши. Во время беседы с журналистами он предположил, что Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года могут быть перенесены из-за эпидемии коронавируса. По его оценкам, Игры стоит сдвинуть на год или даже два года.

Главной проблемой при таком переносе станут сроки проведения других соревнований. Перенос Игр разрушит спортивный календарь, считает Алексей Осин.

"Сложно сказать, кто растеряет форму или нет. Это дело индивидуальное. Другое дело, что будет с олимпийскими лицензиями. Пройдет лето, начнутся новый сезон и новые соревнования. Будут ли допускать по этим соревнованиям или по тем лицензиям, которые добыты ранее? Если на год перенесут, то кто выступит? А если через два года? Это порождает максимум проблем. Календарь международных соревнований ломается кардинально", – считает спортивный журналист.

Решение о переносе или даже отмене Олимпийских игр пока не принято. Соревнования, как и ранее, запланированы на лето 2020 года и должны пройти в Токио.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/