Баскетбол впервые в новейшей истории взял тайм-аут

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Турниры баскетбольной Евролиги приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Решение вступает в силу 13 марта. Будут прекращены соревнования в Лиге чемпионов, Кубке Европы ФИБА и в молодежном турнире Евролиги. Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) также приостановила баскетбольный сезон из-за коронавируса.

Ситуация беспрецедентная и форс-мажорная, рассказал в интервью радио Sputnik президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. По его словам, говорить о возобновлении соревнований можно будет в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

"На данный момент баскетбол впервые в новейшей истории взял такой длительный тайм-аут. Говорить об оценке потерь преждевременно. Евролига объявила о приостановке соревнований без конкретных дат. Как все будет развиваться, напрямую связано с тем, как будет распространяться по Европе коронавирус. Пока лишь все баскетбольные соревнования приостановлены. Нелепо, нелогично и где-то даже преступно продолжать играть в баскетбол, создавая опасность заражения и распространения инфекции. NBA – это другой рынок. Получилось, что два ведущих баскетбольных соревнования в мире мира практически синхронно объявили о приостановке и практически синхронно появились данные о первых инфицированных", – рассказал Андрей Ватутин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/