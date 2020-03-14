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Спартакиада "Мир без границ" состоится!

Ограничения вводятся только по возрасту участников. Теперь в открытой спартакиаде Черноморского побережья в марте и апреле смогут принять участие паралимпийцы в возрасте от 18 лет.

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края N 129 от 13.03.2020 Советом ООКК "Мир без границ" было принято решение о внесение изменений в Положение о проведении II-го этапа открытой спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ" среди спортсменов с ОВЗ по дартсу п. 6 "Участники соревнований" изложить в следующей редакции:

"К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача."
При организации соревнований будут приняты меры безопасности и соблюдены все требования санитарной службы. "Призываем всех проявить спокойствие. Личная гигиена, средства профилактики и наша осторожность помогут нам вместе провести соревнования на высоком
организационном уровне," - отметил председатель совета ООКК Виталий Козырев.
II-й этап Открытой Спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ" будет проходить 28 марта по адресу: г. Геленджик, ул.Гринченко,31А, спортивный комплекс "Фортуна". Начало соревнований в 11 часов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Подписал постановление о введении особого режима в крае», — сообщил он в своём Instagram, опубликовав также соответствующий документ.

Согласно постановлению, на территории края вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края.

Такой режим вводится с 00:00 15 марта 2020 года до 00:00 1 мая 2020 года.

Так, запрещается проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и других мероприятий, а также мероприятий с участием студентов.
Кроме того, запрещаются массовые мероприятия с числом участников более 1000.
Друзья, призываю всех проявить спокойствие. Личная гигиена, средства профилактики и наша осторожность помогут нам вместе преодолеть этот кризис.

Источник: http://ookkmbg.ru/index.php/237-davajte-ne-budem-panikovat

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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