Чемпионат Европы по футболу перенесли из-за коронавируса

/Спорт и туризм/

На фоне пандемии коронавируса в мире чемпионат Европы-2020 перенесен на лето 2021 года, сообщила Норвежская футбольная ассоциация. Чемпионат должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

«UEFA принял решение перенести чемпионат Европы на 2021 год. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля»,— говорится в заявлении ассоциации.

Сегодня, 17 марта, UEFA провел в режиме видеоконференции совещание с участием руководителей всех 55 входящих в него национальных федераций, а также представителей клубов и игроков. По итогам совещания было принято решение о переносе турнира.

Напомним, по последним данным, в мире коронавирусом заразились более 186 тыс. человек, умерли 7,4 тыс. человек, выздоровели более 80 тыс. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию вируса пандемией. Ранее были приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы.В России на фоне эпидемии приостановлены Российская премьер-лига, первенство Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4291670?utm_campaign=push&utm_source=kommersant