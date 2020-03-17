Не менее 40 000 жителей Новороссийска сдадут нормативы ГТО в 2020 году

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Новороссийские власти планирует привлечь к сдаче нормативов комплекса ГТО в наступившем году не менее 40 000 жителей. Для этого будет усилена информационная работа с населением в рамках пропаганды здорового образа жизни.

Соглашения о сдаче нормативов будут заключаться с предприятиями и организациями города, общеобразовательными учреждениями и спортивными школами.

Новороссийск уже второй год подряд лидирует в крае по числу вовлеченных в движение ГТО. В прошлом году значки отличия за сдачу нормативов получили более 30 000 жителей. В городе прошли зимние и летние фестивали «Готов к труду и обороне». Коллективы многих крупных предприятий города уже прошли испытания программы ГТО. Среди них Новороссийский морской торговый порт, АО «Новорослесэкспорт», а также студенты Государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова, колледжей и техникумов.

Напомним, что для обладателей золотого значка ГТО в нашей стране предусмотрен ряд льгот. Так, например, абитуриентам он дает дополнительные балы при поступлении в ВУЗ, а студентам – возможность получать повышенную стипендию.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск