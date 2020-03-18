УЕФА перенес ЕВРО на 2021 год

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Во вторник, 17 марта, состоялась видеоконференция УЕФА под председательством президента Александера Чеферина с участием футбольного сообщества, в ходе которой заинтересованные стороны обсудили сложившуюся ситуацию в футболе в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19).

В видеоконференции приняли участие представители 55 национальных ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro (Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов). Российский футбольный союз представляли президент Александр Дюков, вице-президент, глава РПЛ Сергей Прядкин, генеральный секретарь Александр Алаев, главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов. Также на видеовстрече присутствовал генеральный директор оргкомитета ЕВРО в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

В ходе конференции было принято решение перенести юбилейный Чемпионат Европы, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, на следующий год. Новые предложенные даты - 11 июня - 11 июля 2021 года. Национальная сборная России под руководством Станислава Черчесова на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Все турниры и матчи УЕФА (включая товарищеские) среди мужских и женских клубов и сборных отложены до дальнейших распоряжений. Стыковые матчи ЕВРО и спарринги сборных, назначенные на конец марта, пройдут во время окна для международных матчей в начале июня, если позволит текущая ситуация.



Таким образом, были отменены мартовские гостевые контрольные матчи с участием сборной России. 28 марта наша команда планировала сыграть со Швецией (Сольна, стадион "Френдс Арена"), а 31 марта - с Молдавией (Кишинев, стадион "Зимбру").

Ранее, по решению Бюро Исполкома РФС, с 17 марта по 10 апреля включительно были приостановлены все соревнования, проводимые под эгидой РФС, в том числе турниры, организуемые/проводимые Лигами, межрегиональными объединениями и региональными федерациями футбола. Также до 10 апреля было приостановлено проведение всех учебно-тренировочных сборов с участием сборных России.

Источник: РФС