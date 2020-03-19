Критерии выбора качественных кед

/Спорт и туризм/

Речь идёт о спортивной обуви, которая пользуется огромным спросом не только среди молодёжи, но и взрослого поколения. И понятно почему. Ведь современные кеды очень практичные и комфортные, позволяют сформировать образ.

Универсальные изделия не стесняют движений и подходят к разным стилям одежды. В кедах не только комфортно заниматься спортом, но и отдыхать, гулять по улице, отправляться в походы.

К выбору хорошей пары стоит подойти с максимальной ответственностью. Только так можно без особого труда целый день находиться на ногах, а в вечернее время не ощущать усталости. От этого зависит самочувствие и настроение человека. Неправильно выбранные кеды легко привести к дискомфорту и усталости, возникновению мозолей и появлению плоскостопия.

В торговых точках присутствует большой выбор подобных изделий. Качественные кеды можно выбрать здесь https://krossovki-spb.com/kedy-converse/. Предложенный ассортимент обуви удовлетворит потребности даже самого требовательного покупателя. Также стоит отметить выгодные цены на всю продукцию. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно главные критерии выбора.

Материал изготовления

Качественная обувь не может стоить дешево. Отдавая предпочтение такому варианту можно рассчитывать на удобство носки на протяжении большого промежутка времени. При выборе стоит учесть материал, используемый для пошива верха. Как правило, речь идёт о плотной и практичной ткани, легко очищающейся от загрязнений. Чтобы обеспечить несложный уход, стельки должны легко извлекаться для соблюдения гигиены.

Тип подошвы

Кеды очень часто используется для спортивных занятий и активного времяпровождения. Для обеспечения безопасности и комфорта при носке используемая подошва не должна скользить, а быть прочной и гибкой. Если основа будет мягкой, все неровности дороги могут воздействовать на стопу.

Варианты шнуровки

Плотная шнуровка отвечает за безопасность и комфорт при носке. Для избегания травм следует осуществлять правильную шнуровку. Существует немало разных вариантов. Стоит грамотно подойти к вопросу и правильно зафиксировать стопу, что позволит избежать вывихов и растяжений.

Евгений Счастливый