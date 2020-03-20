Российская команда в Кубке Америки!

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Впервые в истории российская парусная команда примет участие в юношеском Кубке «Америки». Команда PROyachting Skolkovo Team, организованная яхт-клубом PROyachting и SKOLKOVO Sailing Club, получила официальное подтверждение об участии от организаторов.

Прием заявок осуществлялся до 29 февраля 2020 года. Помимо россиян, в соревновании примут участие команды из Новой Зеландии, Австралии, Италии, Китая, Гонконга, Швейцарии, Аргентины и Нидерландов.

«Безусловно, это историческое событие для всех нас. Впервые российская команда примет участие в Кубке «Америки». Мы благодарим организаторов — Royal New Zealand Yacht Squadron и Emirates Team New Zealand — за эту возможность! Юношеский Кубок «Америки» — это уникальный шанс для молодых яхтсменов попробовать свои силы и почувствовать атмосферу самой престижной регаты в парусном спорте, — рассказывает Екатерина Скудина, основательница яхт-клуба PROyachting и директор команды PROyachting Skolkovo Team. — Ну а для PROyachting — это большой шаг в осуществлении нашей общей мечты! Спасибо всем, кто был и остается с нами».

Юношеский Кубок «Америки» состоит из нескольких этапов. Первая регата в формате гонок флота состоится в ноябре, затем, с 18 по 23 февраля, команды будут соревноваться в формате матч-рейс в новозеландском Окленде. Финал пройдет там же, 8-12 марта 2021 года, на фоне визитной карточки города — моста Окленд Харбор Бридж.

Согласно правилам, экипаж состоит из четырех человек в возрасте 18-24 лет и должен быть смешанным: двое юношей и две девушки. Общий вес команды не превышает 311 кг.

Организатор предоставляет соперникам одинаковые парусники AC9F. Это абсолютно новые, 9-метровые яхты, разработанные специально для Youth America’s Cup 2021. AC9F представляет собой однокорпусное судно с гидрофойлами, рассчитанное на высокие скорости.

Регата всегда проводилась на наиболее технически продвинутых и революционных лодках своего времени. В 2021 Кубок «Америки» пройдет в 36-й раз. Финал предваряют отборочные соревнования, которые стартуют в апреле 2020 года.

Кубок «Америки» признан старейшим международным спортивным соревнованием в мире. Первая регата за обладание кубком из британского металла прошла в 1851 году на острове Уайт, на 45 лет раньше современных Олимпийских игр. Неожиданно для «владычицы морей» новаторская шхуна «Америка» обошла 15 британских лодок и увезла трофей в Нью-Йорк. Именно в честь яхты «Америка» кубок получил свое имя и стал заветной целью для яхт-клубов всего мира.

Россия еще никогда не принимала участия в Кубке «Америки».

Источник: https://yachtsworld.ru/news.php?view=171576