Согласно документу, законопроект предполагает обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, утвердить взимание с туроператоров платы за размещение электронной путевки в системе, при этом размер и порядок взимания устанавливаются правительством РФ. Предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

Законопроект об «Электронной путевке» был внесен профильным комитетом Госдумы на обсуждение 8 ноября и включен в примерную программу рассмотрения на середину декабря 2019 года. В случае принятии он должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, а стать обязательным для турбизнеса – с 1 апреля 2020 года. Однако 17 декабря в Госдуме приняли решение перенести сроки рассмотрения законопроекта.

В Российском союзе туриндустрии введение системы для туркомпаний сочли крайне несвоевременной мерой. «У турбизнеса к системе много вопросов, так как она не учитывает комплексность услуг в составе турпродукта, а также возможность поэтапной оплаты тура, раннего бронирования и других моментов. Действующих моделей системы на туристическом рынке до сих пор никто так и не представил, и как вообще она в таком случае может быть реализована в указанные сроки, непонятно», — считает она.

Тюрина напомнила, что ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования и размещения электронной путевки в единой системе. «Преждевременно устанавливать сроки вступления в силу законопроекта без предварительного тестирования системы участниками рынка. Также нецелесообразно принимать закон, который вводит штрафные санкции, не зная, в каком состоянии система находится сейчас», — подчеркнула эксперт.

Ранее генеральный директор компании-оператора системы АО "Национальные туристические технологии" Семен Леви рассказал, что сейчас "Электронная путевка" проходит аттестацию как Государственная информационная система, и после ее завершения начнет работу в тестовом режиме. При этом все желающие туроператоры смогут участвовать в тестировании.

По мнению Тюриной, чем больше компания потратит на электронную путевку, тем больше должен будет заплатить турбизнес, а в конечном счете – потребитель. "Мы считаем кощунственным в сложившейся ситуации рассматривать любые нормотворческие инициативы, связанные с увеличением административной и финансовой нагрузки на бизнес», — заключила Тюрина.

Леви также сообщил в интервью, что само подключение к системе будет бесплатным, но туроператорам для него нужны будут сертификаты квалифицированной электронно-цифровой подписи, а также программное обеспечение для установления защищенного канала соединения общей стоимостью от 15 до 40 тыс. рублей. Он подчеркивал, что компания предприняла специальные меры для снижения затрат на подключение. При этом стоимость введения в систему каждой путевки будет устанавливаться правительством.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером.

"О сроках внедрения новых систем в бизнесе можно будет говорить после окончания карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса в России," - отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.