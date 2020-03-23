«СОВБЕЗ» с Максимом Новосёловым возвращается в эфир РЕН ТВ

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В новом документальном проекте король смешанных единоборств и один из сильнейших самбистов мира раскроет все самые интересные секреты современной военной подготовки/

В пятницу, 27 марта, в эфир РЕН ТВ вернётся специальный проект «СОВБЕЗ», программа для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Вновь ведущим выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новосёлов.

Спортсмен Макс «Шатун», как его прозвали в России, в «СОВБЕЗЕ» впервые окажется в качестве второго пилота реактивного самолёта, артиллериста и дайвера. Ведущий лично проведёт тест драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, пройдет полосу препятствий вместе со спецназовцами и даже прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска.

Новосёлов раскроет все секреты призывной и контрактной армии и лицом к лицу встретится с военнослужащими РОСГВАРДИИ.

Зрители увидят, как работают подводные диверсионные силы и узнают все секреты физической подготовки наших спецслужб. Выясним, чья армия сильнее: российская или НАТО? Какую технику используют арктические войска России? И как дрессируют служебных собак российской армии?

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

Смотрите «СОВБЕЗ» с Максимом Новосёловым – 27 марта, с 9:00, только на РЕН ТВ.

Источник: Пресс-служба РЕН ТВ