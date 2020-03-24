Российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде

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В России постарались создать условия, чтобы спортсмены продолжали подготовку к Олимпийским играм-2020 в Токио, рассказала в интервью радио Sputnik главный тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская.

22 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация примет окончательное решение о дате Олимпиады-2020 в течение следующих четырех недель.

"Дело каждой страны – постараться создать условия для работы сборных для подготовки к Олимпийским играм. В нашей стране постарались создать условия, чтобы команды высшего эшелона продолжали свои тренировки. Мы продолжаем работать в том же режиме, но снизили нагрузку, чтобы у девочек было больше сил для здоровья. Создаются и отрабатываются новые композиции. Мы искренне желаем, чтобы пандемия пошла на спад, а Олимпиада прошла в те же сроки, а не откладывалась на какой-то период времени. Это Игры, о которых мечтают все спортсмены мира, поучаствовать в них – большая честь", – рассказала Татьяна Покровская.

Отложить Игры из-за пандемии коронавируса уже потребовали олимпийские комитеты Норвегии, Словении, Сербии, Хорватии, США, Франции, Испании, Бразилии, Австралии. Канада объявила, что ее спортсмены точно пропустят Олимпиаду, если она все же состоится по графику.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/