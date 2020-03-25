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Олимпиаду в Японии перенесли на 2021. Теперь официально

В переносе Олимпиады на один год нет ничего критичного, это правильное решение. Теперь спортсмены смогут вздохнуть и полноценно готовиться к следующим Играм, рассказала в интервью радио Sputnik чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) договорились отложить Олимпиаду до 2021 года.

"Нельзя рисковать ни жизнями спортсменов, ни жизнями болельщиков, которые хотят приехать на Олимпийские игры. Теперь спортсмены могут сместить тренировочный процесс и полноценно готовиться к Олимпиаде, которая пройдет через год. Перенос на четырехлетие был бы критичным. Есть возрастные спортсмены, что будет через четыре года, никто не знает. Год или даже два в объеме спортивной жизни – не такой большой временной диапазон", – считает серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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