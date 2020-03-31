Олимпиада в Токио пройдет в июле-августе 2021 года

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Спортсмены, которые уже завоевали олимпийские путевки, не будут переизбираться на Олимпийские игры в 2021 году, рассказала в интервью радио Sputnik вице-президент Федерации синхронного плавания России, член Совета при Президенте России по физической культуре и спорту, почетный Председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Ольга Брусникина.

Олимпиада в Токио, которая должна была состояться в 2020 году, пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Об этом официально объявил Оргкомитет Олимпийских Игр. Решение было согласовано с Международным Олимпийским комитетом (МОК).

"Все были готовы ехать на Олимпиаду. Дополнительный год – большое испытание для спортсменов, его продут только самые стойкие. Все путевки на Олимпиаду, которые уже были завоеваны различными спортсменами и странами, остаются в силе, пересмотра не будет. Просто большое количество видов спорта еще не завершило отбор. Открытый вопрос – когда будут проходить заключительные отборочные этапы на Игры", – считает член Совета при Президенте России по физической культуре и спорту.

По словам Ольги Брусникиной, этот промежуток времени может дать России больше шансов в том или ином виде отстоять свою правоту в допинговой истории и поехать на Олимпиаду полноценным участником.

24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/