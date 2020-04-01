Дмитрий Пирог: Цифровизация спортивной отрасли повысит эффективность её управления...

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Член Наблюдательного совета Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края, депутат Госдумы Дмитрий Пирог провел в режиме «конференц-колл» совещание с руководством регионального отраслевого объединения работодателей (РООР ФКиС КК).

Участие в нем приняли председатель Правления РООР ФКиС КК, член Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (СПК ФКиС) Вадим Иванов, генеральный директор и член Правления РООР ФКиС КК Максим Осадник, члены Правления – олимпийские чемпионы Арсен Галстян и Дмитрий Кузелев, а также председатель Научно-методического (экспертного) совета Олег Лызарь.

В связи с эпидемиологическим положением и необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции Дмитрий Пирог заявил, что «всем без исключения спортивным организациям необходимо соблюдать введенные ограничения».

— Здоровье людей – это главный приоритет в ситуации с пандемией коронавируса. Государство забоится о спортсменах. Сегодня все работодатели – федерации, клубы, спортивные школы, учебно-тренировочные центры и базы – должны с пониманием и полной ответственностью отнестись ко всем мерам, принимаемым Правительством и региональными властями, — сказал Пирог.

Также он подчеркнул, что «спортивная сфера во всем мире одной из первых отреагировала на происходящее».

— Были остановлены чемпионаты, лиги, автогонки «Формулы 1»… Перенесены на 2021 год такие крупнейшие соревнования, как чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. В России досрочно завершены Континентальная хоккейная лига, Суперлига по волейболу, баскетбольная Единая лига ВТБ… Все это, конечно, не может пройти бесследно, но такова действительность. Еще раз повторюсь, всем вместе нам необходимо быть предельно серьезными и внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих и следовать рекомендациям, — продолжил Дмитрий Пирог.

В этот непростой период, когда контакты между людьми сведены к минимуму, активно используется практика дистанционного взаимодействия посредством цифровых технологий.

– Это еще раз подтверждает важность и в какой-то степени неизбежность процессов цифровизации самых разных сфер жизни. Сегодня на базе Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края совместно с профильным СПК уже приступили к разработке Единой цифровой платформы, направленной на реализацию Национальной системы квалификаций. Очевидно, что цифровые инновации повысят эффективность процессов государственного управления спортивной отраслью, — подчеркнул Пирог.

Также участники онлайн-совещания обсудили планы СПК по развитию независимой оценки квалификации и его прогнозы по потенциальным соискателям на 2020 год, основанные на статистике выпуска из учебных учреждений среднего профессионально образования.

Источник: РООР Союз работодателей ФКИС Краснодарского края