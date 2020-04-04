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«Рубин» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 50% из-за коронавируса
Казанский футбольный клуб «Рубин» договорился с игроками о снижении зарплат на 50% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Рубина».
Отмечается, что нововведения будут действовать до возобновления тренировок.
Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» не собирается сокращать зарплаты футболистам команды.
Источник: https://russian.rt.com/sport/news/734623-rubin-sokraschenie-zarplaty
Категория: Новости / Спорт и туризм