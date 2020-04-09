Информационное сообщение

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ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, в соответствии с п. 17.2 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1 запрещается применение:

закидных неводов и волокуш с перекрытием более 2/3 ширины водного объекта рыбохозяйственного значения в точке замета, а также если длина приводов в закидных неводах и волокушах всех видов превышает 1/3 длины соответствующего крыла;

бычковой драги, если высота у мотни бычковой драги более 2 м, высота крыльев у клячей более 1,4 м, длина драги (измеренная по верхней подборе) более 45 м;

ставных неводов и вентерей в Азовском море, Керченском проливе (включая Таманский и Динской заливы) и Таганрогском заливе с длиной установленного ставного невода (далее - ставки) или лавы (линии последовательного расположения ставных неводов) более 900 м (расстояние между ставками и (или) лавами должно быть не менее 600 м), а также установка любых орудий добычи (вылова) между ставками и (или) лавами;

ставных сетей с размером (шагом) ячеи более 70 мм (за исключением части Керченского пролива южнее косы Тузла) и изготовленных из капроновой нити толщиной более 1,0 мм, или мононити толщиной более 0,5 мм, а также если длина 1 сети по верхней подборе превышает 75 м (длина 1 ставки сетей (сетепорядка) не должна превышать 750 м);

каравок, если длина крыла превышает 100 м (расстояние между каравками должно быть не менее 200 м), а также установка каравок в лаву;

судов с осадкой 4 м и более и (или) мощностью двигателя 730 кВт (1000 л.с.) и более для ведения всех видов рыболовства, кроме добычи

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.