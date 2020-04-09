Как выбрать велосипед

/Спорт и туризм/

В современном мире все более популярными становятся велосипеды. Это – удобное средство передвижения для людей любого возраста. И к выбору велосипеда следует подойти со всей ответственностью.

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Для неопытного велосипедиста или тех, кто никогда в жизни не катался на велосипеде, лучше для нала выбрать простой велосипед одной передачей таким образом удастся исключить сложности во время переключения передач, сосредоточив внимание на езде, сохранении равновесия. Подобные велосипеды не нуждаются в настройке и обслуживании.

Горные велосипеды – наиболее распространенные. Они универсальны. На таком велосипеде вы сможете легко перемещаться по городским дорогам или по бездорожью. Основное назначение подобных моделей – езда по сильно пересеченной местности, горным тропам. Здесь следует выделить усиленную конструкцию, а также амортизаторы – передний и задний. А еще – широкие покрышки с ярко выраженным протектором. Подобный велосипед не способен развить большую скорость по шоссе.

Даунхилл – велосипеды для скоростного спуск с гор. Это двухподвесочные модели, где рамы очень прочные, есть длинноходные вилки и задние подвески. Для подобных моделей обязательно наличие мощных дисковых тормозов. Основной задачей байков является способность выдерживать значительные нагрузки от движения на высоких скоростях по сложным трассам.

Кросс-кантри – гонки по пересеченной местности со спусками и затяжными подъемами, а также скоростными, техническими участками.

Фрирайд – это стиль катания, когда ездят на велосипеде по сложным, часто искусственно сооруженным трассам, с использованием естественных природных, а также искусственных препятствий. Здесь самое время обратить внимание на горные велосипеды с прочной рамой и передней, задней подвесками большого хода, а также мощными дисковыми тормозами.

Евгений Счастливый