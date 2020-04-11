РЕН ТВ покажет самый обсуждаемый бой года

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Телеканал будет транслировать турнир 249 без Хабиба Нурмагомедова

В самый разгар весны зрителей ждет главное противостояние за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе. 18 апреля состоится схватка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом России, на котором можно будет увидеть этот бой абсолютно бесплатно.

18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, массовые карантинные меры и самоизоляцию турнир состоится. Правда, по объективным причинам, главный бой пройдет без россиянина. 1 апреля стало известно, что противостояние Хабиба и Фергюсона срывается уже в пятый раз.

Сегодня президент UFC Дана Уайт огласил решение, что соперником американца Тони Фергюсона будет его соотечественник Джастин Гэтжи.

В активе Гэтжи в смешанных единоборствах 21 победа, 18 из которых нокаутом, и 2 поражения. Он является бывшим чемпионом WSOF в легком весе. У его соперника в арсенале 25 побед и всего 3 поражения. Тони бывший временный чемпион UFC в лёгком весе.

Место проведения турнира пока остается неизвестным.

Смотрите прямую трансляцию UFC-249 Тони Фергюсон vs Джастин Гэтжи 19 апреля, эксклюзивно на РЕН ТВ!>

Источник: Пресс-служба РЕН ТВ