В АТОР прояснили возврат денег за путевки

Уже оплаченного отдыха лишилсь 200 тысяч россиян.

Туристические компании находятся в режиме энергосбережения. Зарабатывать не на ком, отдавать долги — нечем. В то же время желающих вернуть свои кровные предостаточно. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество клиентов, которые оплатили путевки, но не смогли выехать из-за пандемии коронавируса, превышает 200 тыс. человек. Шансов на возмещение денежных средств у людей практически нет. Пока перенос даты поездки с сохранением всех условий тура — самый оптимальный вариант. Но что если компания не переживет кризис и объявит себя банкротом? Если верить АТОР, выживут не все участники рынка.

Совокупное число организованных путешественников, которые забронировали туры, но не смогли совершить поездки, превышает 200 тыс. человек. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Многим из тех, кто позаботился о возврате своих средств в феврале или начале марта, повезло. Тогда у туроператоров еще не было массовых заявок на аннулирование путевок и деньги водились. С середины прошлого месяца ситуация накалилась до предела.

К примеру, один крупный российский туроператор предупредил о том, что если отменить тур на первые майские праздники сейчас, то вернуть полную сумму не удастся. Сегодня в компании утверждают, что в будущем смогут оказать путешественнику оплаченные услуги в полном объеме. В случае, если турист ему не верит, производится отмена купленного пакета с формулировкой «по желанию покупателя», за что компания имеет право удержать часть средств.

Туристов попросили дождаться 30 апреля. Если к тому моменту фирма признает, что не в состоянии выполнить свои обязательства, путешественнику предложат либо перенести дату поездки, либо изменить направление, так как возврат денежных средств не осуществляется. Если турист наотрез откажется от предложенных способов компенсации, только рассмотрение заявки на возврат уплаченных средств займет около 8 месяцев.

В то же время Роспотребнадзор рекомендует потребителям договариваться с операторами «полюбовно», в досудебном порядке. В противном случае, если несколько сотен тысяч человек разом обратятся за помощью, судебную систему ждет коллапс.

Правительство, в свою очередь, помогает компаниям как может. В частности, фирмам разрешили возвращать туристам деньги за оплаченный турпродукт в случае, если путешествие планировалось до 1 июня, за счет средств фондов персональной ответственности, которыми занимается «Турпомощь». Однако данное постановление не является приказом. Да и денег в таких копилках на всех просто-напросто не хватит.

Также кабмин распорядился выделить 3,5 млрд руб. субсидий операторам выездного туризма. Речь идет о возмещении бизнесу части средств, потраченных на невозвратные билеты и помощи компаниям, которые экстренно вывозили путешественников из-за рубежа. Несмотря на это игроки рынка продолжают настаивать на отсрочке расчетов с путешественниками на длительный срок. По их словам, эта мера принесет пользу бизнесу и будет по-настоящему эффективной.