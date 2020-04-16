Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что данный закон касается проводимого в настоящее время эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Упомянутые регионы сейчас могут вводить курортный сбор, а закон позволяет взимание сбора приостанавливать, "учитывая сложное положение и исходя из того, что в разных регионах разные условия и разные ситуации", отметил Володин.

При этом отдельным законом субъекта РФ будет устанавливаться срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.

Авторы закона — председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также сенатор Николай Журавлёв.