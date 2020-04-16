Европейцам посоветовали отложить путешествия до осени

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала европейцам не планировать путешествия раньше осени, сообщает портал RTL.

"Я советую подождать и пока не планировать туристические поездки на лето, поскольку Европа по-прежнему серьезно страдает от пандемии коронавируса. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", — сказала она.

Фон дер Ляйен также выразила скептицизм по поводу решения правительства Германии о том, что клиентам туркомпаний несостоявшиеся из-за COVID-19 поездки будут компенсировать исключительно ваучерами.

"Во всей Европе у людей есть законный выбор, получить возврат деньгами или ваучером. В то же время, необходимо проявить солидарность: если у вас устойчивое финансовое положение, не стоит настаивать на деньгах. Лучше использовать ваучеры, чтобы помочь туристическим компаниям пережить это трудное время", — заметила она.

Между тем, как пишет портал SchengenVisaInfo, некоторые страны ЕС уже рассматривают меры по ослаблению ограничений, связанных с COVID-19, в то время как другие опасаются второй волны пандемии и остаются закрытыми.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на днях предположил, что ЕС останется закрытым по крайней мере до сентября. Франция оказалась в полной изоляции с 17 марта. Сейчас появились признаки того, что эпидемия в стране идет на спад.

Британский МИД посоветовал гражданам страны отложить поездки в Испанию до сентября. При этом в Испании несколько ослабили меры изоляции, поскольку количество новых заболевших пошло на спад. Многие испанцы вышли на работу.

Австрия планирует открыть магазины, торговые центры, парикмахерские и крупные магазины начиная с 1 мая. Но этого может не произойти, если эпидемия в стране усилится. В Германии новые ограничительные меры в дополнение к уже существующим вводить не планируют.

Швейцария также стремится постепенно ослабить ограничения к концу апреля. Ирландия объявила, что может ослабить требования по соблюдению домашнего карантина и разрешить работу некоторым магазинам в течение следующих недель.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила всем странам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны продлить закрытие внешних границ для въезда в ЕС до 15 мая.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ