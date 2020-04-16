Tez Tour предложил туристам перенести туры без доплат

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Туроператор Tez Tour вслед за другими крупными компаниями предложил туристам перенести туры на более поздние даты без доплат.

"Наши клиенты могут сохранить свой отдых путем переноса ранее забронированных туров на более поздние даты (осень и 2021 год) с сохранением прежней цены", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

В Tez Tour сообщили, что предложение доступно для всех пакетных туров в указанные даты вылетов на базе чартерного перелета с сохранением выбранных параметров тура: отель, тип номера, тип питания, тип размещения, количество ночей и ФИО туристов.

"В ближайшее время в личном кабинете агентств будет доступна подробная информация по условиям переноса туров с сохранением стоимости в такие страны, как Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия. Список стран и информация по условиям переноса туров будет постоянно обновляться", — добавили в пресс-службе.

В компании уточнили, что перенести туры с перелетом на регулярных рейсах будет возможно с учетом доплат в зависимости от условий тарифа авиаперелета и политики авиакомпании.

Уже несколько крупных туроператоров – "Интурист", Coral Travel, Sunmar, TUI и другие предложили клиентам перенести туры на новые даты без изменения стоимости. Как ранее рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, эти предложения оказались востребовано рынком, так как позволяют туроператорам урегулировать отношения с туристами с наименьшими потерями для обеих сторон. Агентства выстроились в очередь на перебронирование.

Источник: ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ