"У ведущих туроператоров появилось больше предложений на курорты Юга России — в Крым, Краснодарский край, а также в Абхазию. Расширился и ассортимент экскурсионных туров – в первую очередь, это регионы Северо-Западного федерального округа, Северный Кавказ, Алтай, Сибирь, Дальний Восток. Многие туроператоры готовы расширить сотрудничество с объектами санаторно-курортного комплекса", — рассказали в АТОР.

В ассоциации заметили, что окончательно программы туроператоров будут сформированы во второй половине мая, когда станет понятно, когда откроются отели Кубани и Крыма, и какой будет перевозка по этим направлениям.

"Ряд туроператоров в сезоне-2020 расширили свою гостиничную базу на российских курортах. Так, Coral Travel добавил ряд новых отелей в Сочи и Анапе, а также санатории на курортах Кавминвод. Среди них – "Гранд отель Жемчужина" 4*, "Оркестра Кристалл Сочи Резорт" 2*, "Анапа Лазурная" 3* и другие", — сообщили в АТОР.

Большое внимание развитию внутреннего туризма уделяют в TUI. "Туроператор заключил соглашения о сотрудничестве по развитию туризма с 36 субъектами РФ, среди которых Алтайский край, Чеченская Республика, Самарская, Ульяновская и Омская области. В 2020 году в ассортименте компании могут появиться туры в эти регионы", — отметили в ассоциации.

У туроператора "Интурист" из новинок сезона-2020 – экскурсионные туры в Москву, круизы из Санкт-Петербурга на Валаам и в Шлиссельбург.

"Часть туроператоров добавили в ассортимент экскурсионные туры на Байкал, в Калининград, Мурманск, Архангельск и Восточную Сибирь. Некоторые будут организовывать индивидуальные и авторские экскурсии по городам РФ (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, города Золотого кольца, Кавказ). Ряд компаний также расширили предложение по Крыму", — заключили в АТОР.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что восстановление туротрасли предположительно начнется в июле-августе, и в первую очередь откроется внутренний рынок. Поездки в Европу она посоветовала планировать не раньше осени.