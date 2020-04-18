Россияне массово поехали в Крым: Аксенов пообещал штрафы

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Жители России начали массово уезжать в Крым. Как передает "КрымИнфо", число жителей других регионов, которые приезжают на полуостров, за последние сутки возросло на 40 процентов.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов уже предупредил, что к приезжим, которые не соблюдают обязательный двухнедельный период самоизоляции, будут применяться максимальные штрафы. Их сумма составит до 30 тысяч рублей.

На заседании республиканского оперативного штаба он отметил, что со следующей недели по полной программе будут прочесывать всех, кто заполнял анкеты.

Источник: https://www.mk.ru/social/2020/04/18/rossiyane-massovo-poekhali-v-krym-aksenov-poobeshhal-shtrafy.html