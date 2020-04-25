Сильнейшие российские гроссмейстеры сыграют в благотворительном турнире

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Сильнейшие российские гроссмейстеры, в том числе 14-й чемпион мира Владимир Крамник, примут участие в благотворительном онлайн-турнире, который организует Федерация шахмат России (ФШР) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Кроме Крамника, в составе заявлены Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев.

- В период глобального локаута шахматы являются уникальным видом спорта, который успешно ушел в онлайн и объединяет профессионалов, любителей и болельщиков по всему миру. Помимо этого, шахматы могут стать прекрасной платформой для благотворительности и помощи, - говорится на сайте ФШР.

Источник: https://rg.ru/2020/04/25/silnejshie-rossijskie-grossmejstery-sygraiut-v-blagotvoritelnom-turnire.html