В законодательство внесены изменения, предусматривающие право ряда регионов приостанавливать взимание курортного сбора

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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом предусматривается право субъектов Российской Федерации, на территориях которых взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территориях отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, на установленный законом субъекта Российской Федерации срок.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России