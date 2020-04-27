Утверждены правила предоставления бюджетных субсидий туроператорам

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Правительство утвердило правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, размещенном на официальном портале Кабмина.

«Субсидии предоставляются организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров, в целях возмещения затрат, понесенных при выполнении мероприятий по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в части осуществления туроператором выплат денежных средств туристам, являющимся гражданами Российской Федерации, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены, а также по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Как следует из правил, на полученные субсидии туроператоры должны осуществить возврат средств туристам, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 г., и заявившим требования о возврате денежных средств, ранее уплаченных туроператору.

Также средства выделены туроператорам на возврат туристов в Россию из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как следует из документа, показателями результатов предоставления субсидии является количество туристов, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом в рамках сформированных туроператором туристских продуктов фактически не исполнены вследствие ограничений, и которым туроператором возвращены средства. А также количество туристов, возвращенных в Россию из государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Показателем станет также продолжение в течение 2020 года компанией туроператорской деятельности.

Под затратами, понесенными туроператором, понимаются документально подтвержденные затраты, произведенные им в целях возврата туристу средств, полученных в рамках реализации туристских продуктов, за фактически неисполненные услуги по перевозке воздушным транспортом, и в пределах средств, перечисленных туроператором перевозчикам, не возвращенных последними на условиях договора (правил применения тарифа).

Также в качестве затрат туроператора будут рассматриваться документально подтвержденные затраты, связанные с организацией возврата туристов воздушным транспортом из государства временного пребывания в Россию.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития, в соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 млрд рублей.

"Субсидия позволит поддержать ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков и снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к обязательствам перед туристами. Многие туроператоры вынуждены были досрочно организовать вывоз туристов из закрывающихся стран за свой счет, отправляя внепланово самолеты для вывоза соотечественников. Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места", — цитирует пресс-служба министра экономического развития Максима Решетникова.

Также в министерстве сообщили, что в соответствии с утвержденными правилами Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок от туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте ведомства.

Источник: https://tourism.interfax.ru/