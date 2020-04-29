Охотовед оценил вероятность встретить медведя в лесу

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Вероятность встретить в лесу бурого медведя сильно возросла.

Численность медведей увеличилась, животным не хватает пищи, а отстреливать животных перестали, радио Sputnik главный редактор журнала "Охота", биолог, охотовед Валерий Кузенков.

"Численность бурого медведя выросла в разы, и с ним никто не работает, его перестали отстреливать. Закрыли охоту на берлоги в декабре-феврале. Охота на медведей проходит только в августе-сентябре, все остальное время медведь живет, спит, кушает, и его стало огромное количество в лесу. Подорвана популяция диких животных, на которых медведь охотился – лось, кабан. Плюс подорвано сельское хозяйство в Вологодской, Костромской, Кировской областях, где раньше были огромные посевы полей, медведю хватало овса", – сказал Валерий Кузенков.

Количество зверей увеличилось, они ходят по лесу в поисках еды, поэтому стали чаще сталкиваться с людьми – с грибниками, ягодниками.

"При столкновении не факт, что медведь испугается и уйдет, он может пойти в нападении. Сейчас из берлог вышли самки с медвежатами – для нее кругом все враги. Если человек окажется между самкой и медвежонком или если медвежата с испугу заберутся на дерево, а человек начнет делать селфи, нападение неизбежно. Нападение не ради того чтобы убить, это защитная реакция", – считает Валерий Кузенков.

Если популяция медведя продолжит расти, участятся нападения на людей, на домашний скот. Защититься можно только на законодательном уровне – менять систему по добыче медведя.

"Только охота и изъятие медведей из популяции может помочь. Условно сейчас живет 300 тысяч медведей, надо сделать 100 тысяч. Это может быть отстрел, трофейная охота, привлечение иностранных охотников, развитие туризма, переработка медвежьего жира, мяса, шкур. Это все подразумевает охотничье хозяйство, которое в России полностью уничтожено как отрасль", – считает охотовед.

Ранее Минэкологии Московской области предупредило жителей региона о приближении диких животных к поселениям, сообщили СМИ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/