"Первый квартал 2020 года стал беспрецедентным в современной истории гостиничного рынка Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Уже сейчас можно говорить, что результаты второго квартала 2020 года будут еще более низкими, так как апрель и май работающие гостиницы проведут с минимальным уровнем загрузки в пределах 5-10%", — прогнозируют эксперты.

По их данным, в первом квартале 2020 года средневзвешенная загрузка международных брендированных гостиниц Москвы составила 67%, что на 16 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2019 года (80%). В Санкт-Петербурге загрузка составила 38%, что на 13 п.п. ниже аналогичного показателя 2019 года (44%).

"По нашим оценкам, II квартал 2020 года будет характеризоваться наиболее низкими показателями по году. Мы ожидаем, что RevPAR по московским гостиницам снизится как минимум на 65% за счет беспрецедентного уровня снижения спроса. Для Санкт-Петербурга будет характерно еще более резкое снижение RevPAR ввиду того, что на II квартал приходится ПМЭФ и период "белых ночей"", — говорит руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова.

В целом российские отельеры обладают высоким уровнем "стрессоустойчивости". На данном этапе уже можно говорить, что для восстановления загрузки потребуется от 1,5 до 3 лет, а период восстановления тарифа будет более продолжительным, считают в компании.