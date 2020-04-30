В опросе, который проходил в конце 2019 года, приняли участие жители 27 стран Европы с самыми высокими показателями выездного туризма. В ходе дальнейшего анализа они были объединены в региональные группы (на основании классификации ООН). Объем выборки составил 2,1 тыс. респондентов, опрошено не менее 100 человек в каждой региональной группе.

Согласно исследованию, 29% респондентов хотя бы раз были в России. Почти половина европейских туристов, ранее посещавших страну (49%) – жители стран постсоветского пространства. Реже всех посещают РФ туристы с юга и запада Европы (22%).

Жители Западной Европы рассматривают Россию для отдыха реже, чем все остальные европейцы: только 22% из них задумываются о поездке в нашу страну в ближайшие год-два. Чаще всего поездку в Россию планируют жители наиболее близких территориально постсоветских (48%) и восточноевропейских стран (37%).

"Больше всего поездок в РФ совершают представители старшего поколения. При этом примечательно, что о планах поехать в Россию значительно чаще говорит молодежь в возрасте 18-34 лет (35%)", — рассказали в НАФИ.

Как считают в аналитическом центре, во многом Россия все еще ассоциируется не со спокойным и безопасным отдыхом, а скорее с экстремальной и рискованной поездкой, привлекательной для молодежи. Однако в реальности молодежь ездит в Россию реже европейцев среднего и пожилого возраста.

По данным опроса, 90% из тех респондентов, кто уже был в России, остались довольны поездкой. Больше всего нареканий высказали восточные европейцы (14%). С неприветливым отношением со стороны россиян столкнулись туристы из всех европейских регионов (15%). Неразвитую туристскую инфраструктуру и транспортную систему (37%), а также небезопасность (14%) тоже отметили представители разных частей Европы. Меньше всего проблем у иностранцев с языковым барьером (10%) и оформлением визы (9%).

Как отметили в НАФИ, среди главных причин, почему европейские туристы не хотят ехать в Россию – высокие цены (20% респондентов), выбор в пользу более интересных направлений (17%), большие временные затраты на дорогу (15%). Политическая ситуация больше других волнует ближайших соседей – жителей постсоветских стран (9%).