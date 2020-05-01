"Сейчас 77% предприятий питания не работают, 23% продолжают, но в слабом режиме, только на доставку. Плюс проблемы с арендодателями, которые говорят: "вы же открыты – платите арендную плату". Уже на 50% сокращен персонал в ресторанном бизнесе по всей стране. Те, кто прошел через кризисы 2008 и 2014 годов, начали это делать уже в конце марта, когда стали говорить "не ходите в рестораны", — заметил он на онлайн-заседании рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По его словам, из этого следует, что помощь государства, условием получения которой было сохранение 90% персонала, рестораторам не полагается. "Не попали мы и под субсидии, так как бюджетный кодекс не предусматривает возможность субсидий для предприятий, реализующих подакцизные товары. Спрос у предприятий упал на 50-100%", — сказал эксперт.

Бухаров отметил, что одна из главных проблем сейчас – это налоги. "Кроме того, законодательство должно быть чистым и прозрачным. Реформа контрольно-надзорной деятельности должна продолжаться, как и регуляторная гильотина. Сейчас получается, что если мы откроемся 1 июля, то больше 70% заведений не возобновят работу", — заключил он.

В среду состоялось первое заседание рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. Руководитель группы, глава комитета Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил участникам вносить конкретные предложения по поддержке туристической и гостиничной отраслей.

В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.