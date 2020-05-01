Открыть нельзя подождать: смогут ли туристы попасть летом в Европу

/Спорт и туризм/

Туристический сектор Европы сильно пострадал из-за коронавируса, причем особенно сильно кризис ударил по южным странам, доходы которых больше зависят от путешественников. Сейчас эпидемия пошла на спад, и Европа встала перед новым выбором – открыть границы и спасти летний сезон или подождать из-за возможного ухудшения ситуации с вирусом.

"В секторе туризма в Европе заняты 27 млн человек – это 12% от всех рабочих мест в ЕС. Туризм обеспечивает до 11% ВВП Евросоюза. Причем, в наиболее пострадавших Испании и Италии вклад туризма в экономику еще выше – 14% и 13% соответственно, также зависимы от туризма Греция и Франция", — следует из доклада Европейской комиссии.

Эксперты подчеркивают, что закрытие границ Евросоюза для въезда иностранцев, а также блокировка движения внутри стран ЕС рушит туротрасль. "Европа испытывает экономический шок, какого не было с 1929 года, кризис будет очень серьезным. Пандемия на 50% сократит доходы отелей и ресторанов, турагентства потеряют до 70% доходов, а круизные и авиакомпании – до 90%. Будет утрачено 50 млн рабочих мест, из них 7 млн – в Европе", — отмечается в докладе.

Меры поддержки туризма.

В докладе Еврокомиссии был представлен "План Маршалла" по выводу из кризиса европейского туризма.

Еврокомиссия сообщает, что турбизнес в ЕС представляют 3 млн предприятий, 90% которых – малые или средние. "В краткосрочной перспективе мы должны помочь им выжить, а в среднесрочной нам придется начать реформирование турсектора. В частности, совместно с банками со всей Европы мы направим около 8 млрд евро, чтобы помочь 100 тыс. МСП", — следует из доклада.

Обсуждается также расширенное использование структурных фондов ЕС для поддержки индустрии туризма. Будет финансироваться развитие интеллектуальных систем, помогающих сдерживать пандемию и развивать сектор туризма. Кроме того, НДС в туризме может быть снижен вплоть до нуля на протяжении 2021 года.

Авиакомпаниям Еврокомиссия поможет сохранить слоты в аэропортах, избежать "призрачных полетов" – когда самолеты летают почти пустыми, и проводить возвраты пассажирам ваучерами, а не наличными деньгами.

Всего, как сообщила Европейская туристическая комиссия, на поддержку туротрасли планируется направить 375 млрд евро, в том числе 255 млрд – правительствам и 120 – предпринимателям на перезапуск бизнесов.

Открыть или подождать?

"Основная проблема в том, что пока никто не знает, когда границы откроются. Очевидно, что карантинные меры сейчас сдерживают распространение пандемии. Если люди массово отправятся на пляжи летом, инфекция может возникнуть вновь, поскольку именно зимние каникулы способствовали распространению коронавируса", —отмечает издание Politico.

В частности, министр труда Испании считает, что туризм не возобновится до конца года. Власти Германии также сомневаются в "нормальном туристическом сезоне" этим летом. "В условиях, когда поездки за границу под вопросом, страны ЕС готовы сфокусироваться на внутреннем туризме. Это был бы хороший компромиссный вариант, потому что некоторые регионы почти не затронуты коронавирусом, их посещение безопасно. Можно было бы открывать направления для поездок постепенно", — отмечает издание.

Например, по такому пути готовы пойти Италия и Франция. С 11 мая во Франции начнут постепенно снимать ограничения: можно будет передвигаться без специальных разрешений в пределах региона, начнут открываться магазины (рестораны и кафе останутся закрытыми). Предварительно межрегиональные поездки ограничены до середины июня.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини призвал соотечественников летом 2020 года отдыхать в своей стране, как и государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан.

Ряд стран ЕС также призвал разработать общеевропейский протокол "здоровья и безопасности", который мог бы стать предварительным условием для возобновления туристических поездок в Евросоюзе. "Сейчас аналогичные меры анонсировали отдельные страны, но нужно, чтобы протокол был общим, это могло бы успокоить людей и мотивировать их путешествовать", — пишет портал GTP.

Кто готов принимать иностранцев?

Но некоторые страны ЕС возлагают надежды и на иностранных путешественников. В частности, Болгария рассчитывает начать подготовку к летнему сезону 15 июня, а открыть его 1 июля. Помимо болгарских туристов в стране рассчитывают на гостей из соседних стран. Обсуждается и вопрос об упрощении туристических виз для России и Турции.

Среди других стран ЕС, предварительно готовых принимать иностранных гостей, — Греция, которая может разрешить въезд с июля на основании "паспорта здоровья", Португалия, а также Австрия – где готовы принимать туристов из "успешно справившихся с коронавирусом стран", например, Германии. О начале приема иностранных туристов в июле заявил и Кипр. Правда, власти страны сомневаются, что россияне будут среди первых зарубежных гостей, так как эпидемиологическая ситуация в России пока сложная.

Как отмечает Politico, в Евросоюзе обсуждают создание "туристических коридоров" между странами-членами, которые будут контролировать эпидемиологи. "Понятно, что приоритетом станет возобновление мобильности между 26 странами ЕС, и только потом откроются границы Евросоюза для иностранцев", — пишет издание.

Каким будет летний сезон-2020?

Даже в случае благоприятного течения пандемии коронавируса и частичного снятия ограничений странами ЕС, нынешний сезон будет сильно отличаться от всех предыдущих.

"Социальное дистанцирование – наиболее эффективная мера по снижению циркуляции коронавируса. Переполненных пляжей этим летом точно не будет. С соблюдением дистанции, то есть не на полную мощность, будут работать рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы. Возможно, что авиакомпании сделают рассадку без третьего пассажира, они также будут осуществлять меньше рейсов", — пишет Politico.

В итоге все это станет ударом по массовому туризму, который быстро рос в последние десятилетия и приносил Евросоюзу 400 млрд евро в год. Восстановления турсектора в Еврокомиссии ожидают не раньше 2021 года.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ