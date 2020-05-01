Ирина Караваева первой приняла участие в проекте «Домашняя пресс-конференция»

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Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева дала старт проекту «Домашняя пресс-конференция», в ходе которого знаменитые российские спортсмены в режиме онлайн-связи общаются с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Совместную акцию запустили Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России (ККРО ФСЖР) и Общественный совет ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Олимпийского совета Кубани. Звезды отечественного расскажут молодежи о своем пути к победам, самых ярких моментах карьеры, пользе здорового образа жизни, а также ответят на все вопросы детей, у которых появилась возможность почувствовать себя в роли настоящих журналистов.

Помогает детям подготовиться к «Домашней пресс-конференции», а также выступает модератором проекта председатель ККРО ФСЖР и главный редактор «Кубанского спорта.RU» Максим Осадник, являющийся также секретарем Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Первой участницей «Домашней пресс-конференцию» стала олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева. Она вышла на связь с детьми, находящимися сейчас в краевом Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

В течение часа Ирина Караваева отвечала на самые разнообразные вопросы ребят: о своем пути к олимпийской победе, спортивной карьере и работе в качестве судьи на международных соревнованиях, а также об удаче и принципах честной игры в спорте. Также юные «журналисты» поинтересовались у титулованной прыгуньи на батуте, как она проводит время на карантине.

В завершении разговора дети поделились с олимпийской чемпионкой своими увлечениями в спорте. Высинилось, что ребята занимались дзюдо и самбо, баскетболом, воркаутом и даже цирковой гимнастикой. Председатель Олимпийского совета Кубани призвала всех по возможности возобновить тренировки.

Следующим участником «Домашней пресс-конференции» станет титулованный российский баскетболист – чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги, многократный чемпион России и Греции Алексей Саврасенко. Он пообщается с детьми Успенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (Успенский район).

Также свою готовность принять участие в «Домашней пресс-конференции» проявили многие известные спортсмены, среди которых олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), чемпион России Алексей Ежов и другие.

Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева:«С удовольствием пообщалась с ребятами. Видно было, что они подготовились к нашей домашней пресс-конференции. В спорте, как и в жизни, важно бороться до последнего и не опускать руки. Все сложности можно преодолеть. Трудитесь, работайте над собой – и все у вас получится».

Председатель ККРО ФСЖР Максим Осадник:«Для детей, особенно тех, кому в жизни сейчас непросто, всегда важен живой пример настоящего героя… Говорят, что большой спорт – это маленькая модель жизни. Поэтому мы и решили организовать для детей общение со звездами российского спорта мирового уровня».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России