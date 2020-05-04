Депутат Госдумы напомнила Уткину о фашистах, Шалимов обратился к россиянам. Главное к утру

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Депутат Госдумы обратилась к блогеру Уткину, Шалимов высказался о россиянах, обмен между хоккейным «Спартаком» и «Авангардом», рекорд в становой тяге и высказывание Дзагоева в утренней подборке «Чемпионата».

1. «Мы фашисту хребет сломали». Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева прокомментировала высказывание известного блогера Василия Уткина о Волгограде и «Роторе».

2. «Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?». Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов опубликовал видео, в котором высказался о людях, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней.

3. Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football.

4. Хоккейные клубы «Авангард» и «Спартак» провели обмен. В стан «ястребов» отправится форвард Александр Хохлачёв, взамен московский клуб получил нападающего Сергея Широкова.

5. Защитник «Спартака» Айртон Лукас может перейти в «Порту».

6. Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», установил рекорд в становой тяге.

7. «Может, только «Зенит» со своим «Газпромом» не убавит зарплаты, ну и «Краснодар». Игрок ЦСКА Алан Дзагоев выразил мнение, как пандемия отразится на футболе.

8. Роналду подарил матери «Мерседес» за € 100 тысяч.

9. «Манчестер Сити» — на 1-м месте по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4031045-deputat-gosdumy-napomnila-utkinu-o-fashistah-shalimov-obratilsja-k-rossijanam-glavnoe-k-utru.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste