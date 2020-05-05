Expo 2020 Dubai планировалось провести с 20 октября 2020 года по 20 апреля 2021 года. Теперь организаторы выставки приняли решение из-за пандемии коронавируса провести мероприятие с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

В ходе голосования в исполкоме решение о переносе срока выставки получило необходимую поддержку от стран. Теперь оно должно быть официально утверждено на заседании исполкома, которое назначено на 29 мая этого года.

Ожидалось, что выставка привлечет около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был Екатеринбург.

World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы. Основным участком выставки станет территория площадью 438 га, расположенная между городами Дубай и Абу-Даби.