"Власти Испании объявили о четырех этапах, в рамках которых постепенно будут сниматься ограничения внутри страны. Закончить выход из локдауна и вернуться к нормальной жизни в Испании надеются к концу июня", — пишет портал.

Нулевой этап (подготовка к ослаблению ограничений) в стране вступит в силу 4 мая, однако Канарские острова Грасиоса, Иерро, Гомера, а также Балеарский остров Форментера к этой дате перейдут уже к этапу 1.

Первый этап для остальных частей страны назначен на 11 мая. Заработают предприятия малого бизнеса, террасы ресторанов, вместимость которых будет ограничена 33%, а также отели и другие места проживания туристов за исключением мест общего пользования. На этом этапе деятельность крупных местных центров все еще будет ограничена. Граждане смогут перемещаться внутри своей провинции.

На втором этапе в Испании откроют внутренние помещения ресторанов, кинотеатры, театры, музеи. Количество посетителей также будет ограничено 33% от общей вместимости, если речь идет о закрытом помещении. Также разрешат культурные мероприятия на открытом воздухе, посетить которые могут одновременно 400 человек максимум.

Вплоть до третьего этапа гражданам "настоятельно рекомендуется" носить защитные маски при пользовании общественным транспортом. На третьем этапе в Испании планируют открыть пляжи, значительно смягчить ограничения для ресторанов и магазинов. Гражданам разрешат перемещаться между провинциями.

"Провинции и автономные сообщества будут постепенно ослаблять ограничения, после чего каждые 15 дней будет оцениваться эпидемиологическая обстановка. Если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, полного восстановления экономической активности следует ожидать через 6-8 недель. При этом все равно будет соблюдаться социальное дистанцирование", — замечает портал.

Власти Испании подчеркивают, что 100%-е возвращение к нормальной жизни может произойти только после изобретения вакцины от коронавируса.