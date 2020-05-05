Баскетболист Алексей Саврасенко присоединился к проекту для детей «Домашняя пресс-конференция»

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Чемпион Европы по баскетболу, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко в рамках проекта «Домашняя пресс-конференция» в онлайн-режиме пообщался с детьми Успенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (Краснодарский край).

Проект «Домашняя пресс-конференция» организовали Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России (ККРО ФСЖР) и Общественный совет ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Олимпийского совета Кубани и благотворительного фонда «Доступный спорт».

Звезды отечественного спорта рассказывают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, о своем пути к победам, самых ярких моментах в карьере, о пользе здорового образа жизни, об идеалах олимпийского движения, а также отвечают на все вопросы подростков, у которых появилась возможность почувствовать себя в роли настоящих журналистов.

Воспитанник кубанской школы баскетбола, экс-игрок греческого «Олимпиакоса», московских ЦСКА и «Динамо», казанского УНИКСа, краснодарского «Локомотива-Кубани» вышел на связь с детьми Успенского социально-реабилитационного центра вместе со своей старшей дочерью Стефанией.

Алексей Саврасенко рассказал, что во время карантина важно использовать любую возможность, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Вспомнил, как начинал свою карьеру, тренировался в США, играл против «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом, назвал самые яркие победы в своей карьере, поведал о своей общественной жизни и благотворительных инициативах, а также показал ребятам золотые медали чемпионата Европы и Кубка России.

В завершении разговора генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» пригласил детей в Краснодар на матчи «железнодорожников» и пообещал сам приехать к ним в Успенский социально-реабилитационный центр.

Следующим участником «Домашней пресс-конференции» станет знаменитый российский хоккеист — чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, капитан клубов НХЛ — «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» — и сборной России Алексей Яшин. Он пообщается с детьми Специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 города Сочи.

Свою готовность принять участие в «Домашней пресс-конференции» проявили многие известные спортсмены, среди которых олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, олимпийская чемпионка по теннису, победитель турниров «Большого Шлема» Елена Веснина, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), чемпион России Алексей Ежов и другие.

Ранее в проекте уже приняла участие олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева.

Напомним, что помогает детям подготовиться к «Домашней пресс-конференции», а также выступает модератором проекта председатель ККРО ФСЖР и главный редактор «Кубанского спорта.RU» Максим Осадник, являющийся также секретарем Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России