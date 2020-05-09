Минприроды завершает публичные обсуждения новых Правил охоты.

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Они разработаны взамен прежних, которые действовали десять лет.

-Среди существенных нововведений (https://t.me/greenserpent/7787) особое беспокойство «зелёных» вызывает разрешение охоты в местах массовых остановок птиц. Это может привести к гибели большого количества редких и ценных видов.

-Кроме того, охотой будет признано нахождение на всех дорогах с расчехленным и/или заряженным оружием. Получается, если на дороге обнаружено лицо с зачехленным разряженным ружьем без охотничьего билета, то привлечь его к ответственности станет невозможно.

-Переживать стоит и за новую возможность охоты на волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку круглогодично при наличии разрешения на добычу.

-Также введён ряд совершенно новых положений об охоте с метательным оружием (лук, арбалет). Смерь животных от стрел будет явно более мучительной и долгой, нежели от пуль.

Однако есть и положительные новеллы:

-Разрешено стрелять по кабану картечью диаметром не менее 8 мм. В отличие от стрельбы из лука, такая смерть более быстра и менее мучительна.

-Запрещено применять световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения (за исключением охоты на копытных животных, медведя, волка, шакала, лисицы, барсука, бобра). Также удалена оговорка, что с данными устройствами можно охотиться только с лабаза, установленного выше 2 м от земли.

-Расширены полномочия губернаторов. Например, они смогут установить дополнительные требования по ограничению сроков охоты (это актуально в период пандемии коронавируса).

-Дано понятие «Первичная переработка». Это снятие шкуры, ощипывание перьев, потрошение и разделение туши, отделение тканей и органов. Всё это возможно только после заполнения разрешений на добычу.

-Дано понятие «Пристрелка оружия», конкретизированы её места. Проверка оружия и приведение его к нормальному бою должна производиться на специально оборудованных стрельбищах/площадках, либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у лица документов на право осуществления охоты.

-Введено обязательное ношение сигнальной одежды. Она теперь необходима на коллективных охотах и при добыче копытных, медведя, волка, шакала за час до заката и час после восхода солнца.

-Егерям разрешено повсеместно носить оружие. Инспекторам теперь можно в пределах закрепленных/арендованных охотугодий носить личное оружие круглый год.

-Добор на ООПТ может осуществляться только по согласованию (а не в порядке уведомления) с администрацией. Добор медведя будет в течение трёх (а не двух) суток.

-Запрещено нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты с собаками, не находящимися на привязи.

-Уточняются параметры разрушения нор и плотин. При соответствующих видах охоты их разрешается разрушать лишь частично (однако в какой именно части — не уточняется).

Изменены действующие и добавлены новые ограничения охоты. Запрещены:

• прижизненная срезка пантов у дикого северного оленя;

• использование на весенней охоте плавательных средств (за исключением плавающего укрытия, не находящегося в движении);

• стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метров в зарослях, кустах и закрытой местности;

• добивание раненого животного прикладом;

• осуществление охоты с неисправным оружием.

Установлены новые правила обращения с оружием:

• При заряжании/разряжании ствол следует направлять только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других физических лиц;

• Преодолевая различные препятствия (канавы, изгороди, буреломы, реки, ручьи), охотничье оружие следует обязательно разрядить;

• Подходя к местам привала, сбора, транспортным средствам оружие также следует разрядить.

В силу многих положительных моментов новые Правила охоты могут быть поддержаны. При условии, что Минприроды их доработает с учетом мнений защитников животных (https://t.me/ostrovlo/713).