Хоккеист Алексей Яшин провел «Домашнюю пресс-конференцию» с кубанскими детьми

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Чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, экс-капитан сборной России и клубов НХЛ («Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс») Алексей Яшин по видеосвязи пообщался с детьми Курганинского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних (Краснодарский край).

Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России (ККРО ФСЖР) и Общественный совет ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Олимпийского совета Кубани и благотворительного фонда «Доступный спорт» продолжают совместный проект «Домашняя пресс-конференция», в рамках которого знаменитые спортсмены в режиме онлайн-связи общаются с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Алексей Яшин рассказал детям, что сейчас находится дома в Москве и строго соблюдает режим самоизоляции, при этом не забывает о физических нагрузках. «Следую всем рекомендациям. Этот коронавирус новый и еще слабоизученный наукой и медициной, поэтому сейчас всем важно отнестись с полной серьезностью и ответственностью к сложившейся ситуации. Нужно потерпеть. Конечно, не забываю о здоровом образе жизни и физической активности. Стараюсь заниматься, насколько это возможно в условиях многоквартирного дома. На балконе – свежий воздух. Еще до режима самоизоляции приобрел себе недорогой компактный мини-тренажер – степпер. Упражняюсь на нем», — сообщил титулованный хоккеист.

Также он рассказал юным слушателям, что с появлением большого хоккея в Сочи он теперь частый гость в Краснодарском крае. «Конечно, Олимпиада 2014 года дала мощный импульс развитию. В Сочи появились современные ледовые арены, затем организовали команду Континентальной хоккейной лиги. Все это способствует развитию хоккея на юге. Всегда с большим удовольствием приезжаю в Сочи и на детские турниры, и на совместные тренировки с детьми в образовательном центре «Сириус»… А впервые в Сочи я попал в 1986 году, когда вместе с родителями мы приехали на море», — продолжил спортсмен.

Уже несколько лет Алексей Яшин проводит в Москве на Красной Площади бесплатные мастер-классы для всех желающих. «Действительно все это бесплатно, нужно только заранее записаться и подать заявку на сайте. Приходят мальчики, девочки, их родители, бывают и дедушки с бабушками. По 40 человек собирается. Надеюсь, что всем им интересно тренироваться со мной. На подобных мастер-классах я сам погружаюсь в атмосферу того дворового хоккея, из которого когда-то вышел. Начинал играть я во дворе, только потом перешел в СДЮШОР. Плюс хочется показать взрослым, что они сами могут организовать во дворе детей и заниматься с ними хоккеем. Для этого им необходимо знать всего небольшой набор упражнений», — подчеркнул чемпион мира.

Отвечая на вопрос о целях и достижениях, Алексей Яшин сказал, что важнее всего стать настоящим человеком. «Быть честным по отношению к самому себе, прежде всего. Также важно не предавать свою мечту и идти к ней», — добавил чемпион мира.

Главным качеством для спортсмена он назвал умение соблюдать дисциплину. «Всегда ответственно подходил к режиму тренировок, слушал и выполнял задания и установки тренеров. В мире хоккея я закрепился как «режимный человек». Понимаете, не всегда талантливый спортсмен добивается больших побед. Часто талант угасает из-за лени, неправильных поступков... Именно дисциплина поддерживает должный уровень трудолюбия и ответственности», — обратил внимание детей опытный спортсмен.

Подводя итоги «Домашней пресс-конференции», Алексей Яшин отметил, что он всегда с большим удовольствием общается с детьми и молодежью. «Спасибо ребятам за вопросы, мне было интересно на них отвечать. Когда у тебя уже есть богатый спортивный опыт, а главное жизненный, ты можешь поделиться с детьми своими мыслями, тем, что тебе помогало в жизни и карьере. Подрастающее поколение — это в какой-то степени стимул для общественной жизни спортсменов. Так получилось, что я построил карьеру профессионального хоккеиста, а сегодня уделяю внимание детскому спорту, любительскому…», — заявил знаменитый хоккеист.

Напомним, что помогает детям подготовиться к «Домашней пресс-конференции», а также выступает модератором проекта председатель ККРО ФСЖР Максим Осадник, являющийся также секретарем Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю. «Хочу выразить искренние слова благодарности Алексею за эту беседу с детьми. Разговор получился содержательным и увлекательным. Надеюсь, что ребята вынесут много полезного для себя из того, что им рассказал такой заслуженный и популярный спортсмен», — подчеркнул Максим Осадник.

Ранее участниками «Домашней пресс-конференции» уже стали олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева и чемпион Европы по баскетболу, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко. Свою готовность принять участие в «Домашней пресс-конференции» проявили чемпион мира по боксу по версии WBO, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, олимпийская чемпионка по теннису, победитель турниров «Большого Шлема» Елена Веснина, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола Алексей Ежов и другие…

Источник: http://fsjkk.ru/